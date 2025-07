BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,22 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 44,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 44,62 EUR. Mit einem Wert von 43,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.071.533 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 18,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,88 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 02.05.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

