BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,39 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 43,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 447.909 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 26,61 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 26.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,48 EUR je Aktie belaufen.

