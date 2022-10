BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 41,97 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 40,86 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,86 EUR aus. Bei 40,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.595 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 7,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,14 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

BASF-Aktie verliert leicht: Budgetplanung 2023 wegen Energiepreisen erschwert

BASF-Aktie gibt nach: BASF und Hannong Chemicals schließen sich zu Gemeinschaftsunternehmen zusammen

BASF-Aktie im Plus: EU-Kommission sichert BASF Millionen-Unterstützung zu

