BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 47,24 EUR nach.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 47,24 EUR nach. Die BASF-Aktie sank bis auf 47,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,49 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.124 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. 16,28 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,96 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,10 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,37 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen