BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 42,75 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 42,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,67 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171.469 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 53,89 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2025 aus.

