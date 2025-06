BASF Aktie News: BASF tritt am Vormittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,52 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,52 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,79 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 43,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 115.599 Stück.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,52 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 14,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,33 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,40 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 EUR je BASF-Aktie belaufen.

