BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,35 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 43,35 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,34 EUR. Bei 43,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.396.855 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,01 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,33 EUR.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,53 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.07.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

