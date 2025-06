BASF Aktie News: BASF am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 42,76 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 42,76 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.116.775 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 12,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,40 Mrd. EUR, gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,86 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

