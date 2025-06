BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 43,66 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,66 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 43,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 515.299 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 20,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,33 EUR an.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,12 EUR je Aktie belaufen.

