BASF Aktie News: BASF macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,65 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 42,65 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 43,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 397.245 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 5,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,30 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 26.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 30.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab

Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags