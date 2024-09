BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 42,82 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 42,82 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,92 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.963 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 28,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,30 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 16,11 Mrd. EUR gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,48 EUR fest.

