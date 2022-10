BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel BASF 41,63 EUR

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 41,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.436.453 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 69,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,78 Prozent. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 61,14 EUR angegeben.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.974,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.753,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 6,62 EUR im Jahr 2022 aus.

