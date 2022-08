BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 43,53 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,56 EUR. Mit einem Wert von 43,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 109.324 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2021 auf bis zu 69,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,36 Prozent. Bei 39,33 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 10,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,98 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,42 EUR je Aktie.

BASF-Aktie fester: BASF-Beteiligung Wintershall DEA geht mit NWO Kooperation bei Wasserstoff-Produktion ein

BASF-Aktie höher: BASF sichert sich Grünstrom-Kapazitäten in den USA

