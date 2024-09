BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 383.751 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 6,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,30 EUR an.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,48 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Neutral

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab