BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

Aktien in diesem Artikel BASF 42,03 EUR

-0,21% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 13.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,05 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,91 EUR ab. Bei 42,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 124.212 Aktien.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 39,52 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,19 EUR für die BASF-Aktie.

Am 29.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.083,00 EUR gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2022 6,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: BASF mit bärenstarken Zahlen und Enapter: die Wasserstoff-Story kann weitergehen

BASF-Aktie volatil: BASF überrascht mit Gewinnzuwachs

Erste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE