BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 45,09 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 45,09 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,00 EUR ein. Bei 45,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 576.506 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,73 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,00 EUR je BASF-Aktie an.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. BASF dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,62 EUR je Aktie.

