BASF Aktie News: BASF am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Die BASF-Aktie legte bis auf 41,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 208.436 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,40 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 26.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte BASF die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

UBS AG beurteilt BASF-Aktie mit Buy