BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 41,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 41,35 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 540.117 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,86 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 2,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,40 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

UBS AG beurteilt BASF-Aktie mit Buy