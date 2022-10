BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 43,31 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 44,28 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 44,33 EUR zu. Bei 43,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 180.461 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 28.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 60,75 EUR.

Am 27.07.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte BASF die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

