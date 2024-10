BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 46,59 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 46,59 EUR abwärts. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,97 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.764.155 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,20 EUR.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je BASF-Aktie.

