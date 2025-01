BASF Aktie News: BASF steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 43,96 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 43,96 EUR. Bei 44,24 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 42,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.257.215 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 9,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,51 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BASF.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,48 EUR je BASF-Aktie.

