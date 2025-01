BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 42,83 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,83 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 42,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.254 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 52,84 EUR angegeben.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. Am 20.02.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,48 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

