BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15.06.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 49,44 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 49,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 963.462 Stück.

Am 14.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,89 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 46,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

BASF gewährte am 29.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.083,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 28.07.2023.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

