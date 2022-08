BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 43,98 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 43,47 EUR. Bei 44,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.276.646 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 69,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 36,85 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.974,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.753,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Bayer-Aktie schließt stärker: Bayer muss BASF keinen Schadensersatz für Monsanto-Saatgutgeschäfte zahlen

So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

BASF-Aktie fester: BASF-Beteiligung Wintershall DEA geht mit NWO Kooperation bei Wasserstoff-Produktion ein

