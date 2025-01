BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,10 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 44,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,97 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,44 EUR. Bisher wurden heute 976.561 BASF-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,51 EUR je BASF-Aktie an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,74 Mrd. EUR, gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,03 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

