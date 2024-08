BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 42,36 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,44 EUR zu. Mit einem Wert von 42,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 41.089 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,35 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,30 EUR an.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,53 EUR fest.

