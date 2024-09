BASF Aktie News: BASF gibt am Montagmittag nach

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 43,45 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 43,45 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,48 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 400.090 Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,44 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 8,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,40 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

