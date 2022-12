BASF Aktie News: BASF am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 45,72 EUR

Die BASF-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,55 EUR abwärts. Bei 45,34 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 45,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.377.533 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 20,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 57,03 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.946,00 EUR gegenüber 19.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BASF.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2022 6,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

