BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Die BASF-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 45,81 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,08 EUR aus. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 45,34 EUR. Bei 45,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.941.183 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Gewinne von 33,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BASF am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 21.946,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 23.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BASF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

