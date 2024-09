BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 44,54 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 44,54 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.026.027 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 10,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,48 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

