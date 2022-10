BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Montagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BASF 43,74 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,52 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,55 EUR. Bei 43,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 434.206 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Gewinne von 37,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Abschläge von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 22.974,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.753,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

