BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,94 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,94 EUR nach oben. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,24 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464.275 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,32 EUR je BASF-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Am 25.04.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,55 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

