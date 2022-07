BASF Aktie News: BASF zieht am Montagmittag an

Aktien in diesem Artikel BASF 43,04 EUR

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 43,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,19 EUR. Bei 42,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.500.648 BASF-Aktien.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,33 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,54 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,12 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.083,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.400,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 28.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,07 EUR je Aktie.

