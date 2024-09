BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 45,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 45,90 EUR nach oben. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 46,95 EUR zu. Bei 44,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 2.637.975 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,69 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 14,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,11 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 26.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

