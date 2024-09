BASF Aktie News: BASF büßt am Mittwochvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,05 EUR ab.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 44,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.723 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,70 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Abschläge von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,90 Prozent verringert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte BASF die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,48 EUR je BASF-Aktie.

