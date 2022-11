BASF Aktie News: BASF am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel BASF 49,61 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 49,41 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 49,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 49,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.288.598 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,15 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 28,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 30,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,80 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte BASF am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.974,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE