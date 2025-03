BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 52,47 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 52,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 52,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 917.564 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 30,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 15,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 02.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je BASF-Aktie belaufen.

