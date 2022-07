BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 42,09 EUR

-1,20% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF befand sich um 19.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 42,65 EUR ab. Bei 42,15 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.179 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Gewinne von 38,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,12 EUR.

BASF ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.083,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Am 28.07.2023 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - LONG auf BASF (WKN: PF0PJT)

BASF-Aktie sehr stark: Bank of America bewegt Chemiewerte - Empfehlung für BASF

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE