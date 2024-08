BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 42,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 42,72 EUR. Bei 42,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 47.568 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,76 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Handel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell