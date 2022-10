BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 45,27 EUR

1,41% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,5 Prozent auf 45,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 974.600 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 34,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 60,18 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22.974,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.753,00 EUR umgesetzt worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,63 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie fester: Energiekrise zwingt BASF zum Sparen - BASF-Tochter Wintershall DEA plant CO2-Lager unter der Nordsee

BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

BASF-Aktie springt an: BASF mit Gewinnrückgang - Sparprogramm soll Abhilfe verschaffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE