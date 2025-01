BASF Aktie News: BASF macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 45,59 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 45,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 45,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.584.170 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,49 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,70 EUR.

Am 30.10.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 15,74 Mrd. EUR, gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,83 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 20.02.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

