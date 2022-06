BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel BASF 45,47 EUR

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,46 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.691 Stück gehandelt.

Bei 69,52 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,61 Prozent. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,37 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,20 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 70,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 29.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 28.07.2023 dürfte BASF die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 5,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

