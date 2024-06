BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Mittag

So bewegt sich BASF

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 45,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,46 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 45,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 44,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 298.648 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 20,84 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,45 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,70 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 17,55 Mrd. EUR, gegenüber 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,20 Prozent präsentiert.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie etwas tiefer: UBS senkt Kursziel für BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren bedeutet

WACKER CHEMIE- und LANXESS-Aktie können von Kaufempfehlung nicht profitieren