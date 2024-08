BASF Aktie News: BASF steigt am Mittag

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,27 EUR zu.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 43,27 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 43,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 43,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 363.941 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,95 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 7,15 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,35 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 26.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Am 22.10.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,53 EUR fest.

