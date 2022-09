BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 42,37 EUR

Die BASF-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,21 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,08 EUR ein. Bei 42,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.168 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,97 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,33 EUR am 05.07.2022. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 7,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,57 EUR je BASF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.974,00 EUR – ein Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.753,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte BASF die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

