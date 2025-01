BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 45,18 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 45,18 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 44,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.923 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). 21,59 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,07 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,70 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.02.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

