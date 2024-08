BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,51 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 43,51 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 43,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.819 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,35 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,53 EUR je Aktie aus.

