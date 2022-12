BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel BASF 46,37 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 04:22 Uhr 1,2 Prozent. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 606.497 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gewinne von 32,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 22,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,03 EUR an.

Am 26.10.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.946,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

