BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 45,53 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 45,53 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 45,46 EUR. Bei 45,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 368.534 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,07 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umsetzen können.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,48 EUR fest.

