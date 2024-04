BASF Aktie News: BASF am Montagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 50,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 50,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 51,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 671.601 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 26,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,35 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,53 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

